Stefano Ferrari, nato a Crespi d’Adda e cresciuto a Bergamo, ha iniziato la sua carriera nel 2014 come doppiatore e direttore del doppiaggio. Tra i suoi ruoli più noti ci sono le voci di personaggi in serie come «Bleach» e videogiochi come «Assassin’s Creed». Da allora, ha lavorato su numerose produzioni, contribuendo al doppiaggio di vari film, serie e videogiochi.

Intervista. Nato a Crespi d’Adda e cresciuto a Bergamo, dal 2014 Stefano Ferrari ha lavorato come doppiatore e direttore del doppiaggio in videogiochi, film e serie Tv Spesso, quando ci appassioniamo di un videogioco, di un film o di una serie TV, una delle cose che ci rimane più impressa è la voce dei nostri personaggi preferiti, siano essi eroi senza macchia e senza paura o temibili esseri malvagi alla ricerca del potere. Per poterci immedesimare appieno nei personaggi nella nostra lingua, abbiamo bisogno di professionisti che prestino loro la voce: i doppiatori. In questo articolo parleremo con Stefano Ferrari, doppiatore e direttore del doppiaggio di origini bergamasche che, dal 2014, dà voce ai personaggi di opere cinematografiche e videoludiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Da «Bleach» ad «Assassin’s Creed», il mondo del doppiaggio di Stefano Ferrari

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