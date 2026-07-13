Milano, 13 lug. (askanews) - Un tuffo da 20 metri per ricreare uno dei gesti più celebri dei videogiochi. Durante la tappa italiana della World Aquatics High Diving World Cup 2026, a Porto Flavia, nel Sulcis, il campione romeno Catalin Preda ha reso omaggio ad Assassin's Creed Black Flag Resynced eseguendo il celebre "Salto della Fede". Nei panni del pirata Edward Kenway, protagonista del videogioco, Preda si è lanciato dalla scogliera con alle spalle una bandiera nera, rievocando una delle scene più riconoscibili della saga di Ubisoft. L'esibizione ha fatto da prologo alla due giorni della Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze, che ha portato a Porto Flavia quaranta atleti provenienti da diciassette Paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un "tuffo della fede" in omaggio ad Assassin's Creed in Sardegna

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