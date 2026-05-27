Durante le perquisizioni condotte dopo il match con la Cremonese, sono stati sequestrati petardi e armi improprie a carico di tre ultras della Juve Stabia. Le operazioni sono state svolte dalla polizia, che ha controllato le abitazioni dei tifosi coinvolti. Nessuno è stato arrestato, ma le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e verificare eventuali altri materiali illegali.

Ultras Juve Stabia sotto indagine: sequestrati petardi e armi improprie dopo il match con la Cremonese. Nella mattinata odierna, personale della D.I.G.O.S. della Questura di Napoli e del Commissariato di P. S. di Castellammare di Stabia ha provveduto ad eseguire un decreto di perquisizione domiciliare, locale e personale emesso da questa Procura della Repubblica nei confronti di tre soggetti appartenenti ai gruppi dei tifosi Ultras della squadra di calcio della Juve Stabia, sottoposti ad indagini per i reati di cui agli artt. 6 (violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive) e 6-bis (lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive) della legge 4011989, nonché relativo al “ Circolo degli Amici ”, locale utilizzato come sede dei suddetti tifosi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Castellammare di Stabia, perquisizioni nei confronti di tre ultras della Juve Stabia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Castellammare, armi e petardi nelle case di tre ultras della Juve StabiaLe case di tre ultras della Juve Stabia sono state perquisite dalla polizia a Castellammare di Stabia e Napoli.

Ultras scatenati dopo Juve Stabia-Sudtirol: rapina ai tifosi rivali e “trofei” sui social, cinque nei guaiDopo la partita tra Juve Stabia e Sudtirol, un gruppo di ultras ha provocato scontri con alcuni tifosi rivali, durante i quali sono stati commessi...

Temi più discussi: Castellammare, perquisizioni della Digos e nuovi Daspo per tre tifosi della Juve Stabia; Perquisizioni della Polizia tra gli ultras della Juve Stabia: sequestri e indagati dopo gli incidenti allo stadio; Castellammare, perquisizioni a casa e nel circolo degli ultras della Juve Stabia: sequestrate armi; Castellammare di Stabia, Tifosi violano il Daspo: trovate armi e petardi durante perquisizioni.

#Castellammare - Perquisizioni e sequestri a casa di ultras: trovati petardi, coltello e tirapugni Operazione della Digos di Napoli e del Commissariato di Castellammare di Stabia contro tre ultras della Juve Stabia: sequestrati petardi, una mazza da ho… x.com

Castellammare - Perquisizioni e sequestri a casa di ultras: trovati petardi, coltello e tirapugniOperazione della Digos di Napoli e del Commissariato di Castellammare di Stabia contro tre ultras della Juve Stabia: sequestrati petardi, una mazza da hockey, un coltello a serramanico e un tirapugni. stabiachannel.it

Castellammare di Stabia, Tifosi violano il Daspo: trovate armi e petardi durante perquisizioniDue petardi del tipo mefisto, una mazza da hockey, un coltello a serramanico e un tirapugni: è quanto hanno sequestrato oggi, 26 maggio, gli agenti della Digos della Questura di Napoli ... ilmattino.it