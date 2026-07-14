Dopo la vittoria sulla Norvegia, l’allenatore e il giocatore hanno avuto un confronto pubblico, con scambi di parole accesi via social media. La discussione ha attirato l’attenzione in Inghilterra, mentre negli Stati Uniti simili episodi sono più frequenti e meno commentati. La lite ha coinvolto frasi dirette e accuse, senza ulteriori dettagli sulle cause. La situazione ha diviso opinioni sulla possibilità che tensioni di questo tipo possano influenzare positivamente la squadra.

Litigare fa bene alla squadra? La lite a distanza tra Tuchel e Bellingham dopo la vittoria sulla Norvegia, fa discutere in Inghilterra. Non è affatto detto che le tensioni non facciano bene. Anzi. Il botta e risposta Tuchel-Bellingham. Ricorda Athletic. “ Il commissario tecnico Thomas Tuchel è apparso nervoso durante l’intervista televisiva immediatamente successiva alla partita. Ha definito l’Inghilterra disordinata e fortunata “. Una lettura che non è piaciuta a Bellingham che, invece, nella mixed zone ha seccamente smentito il ct sottolineando la complessità della gara. “ Forse significa che non sa cosa vuol dire giocare in condizioni del genere contro Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa e Alexander Sørloth. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il caso Bellingham-Tuchel scandalizza l’Europa, negli Usa sarebbe normale

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