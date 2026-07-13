ASCOLTA In The Box ExpressCosì Tuchel tira fuori il meglio da Bellingham

Nella semifinale del Mondiale, l’Inghilterra ha battuto la Norvegia. Durante la stessa puntata del podcast, si è parlato della polemica tra l’allenatore e il giocatore, con quest’ultimo che ha ricevuto attenzione per le sue prestazioni. La discussione ha coinvolto anche la prossima sfida contro l’Argentina. La puntata ha analizzato anche le strategie e le dinamiche del calcio inglese in questa fase del torneo.

Nella puntata Express di inizio settimana del nostro podcast sul calcio inglese parliamo dell’Inghilterra semifinalista al Mondiale, analizzando la vittoria sulla Norvegia, la polemica tra Tuchel e Bellingham e la sfida con l’Argentina. E poi focus sul Newcastle, costretto a vendere i suoi pezzi migliori. In the Box, il podcast sul calcio inglese è curato da Paolo Avanti, Stefano Cantalupi e Pier Luigi Giganti. Due volte alla settimana si discutono e analizzano i temi più importanti della Premier League e del calcio britannico in genere, con un occhio anche alle serie minori e alla FA Cup. Lo potete ascoltare cliccando qui sopra oppure nelle principali piattaforme audio (Spotify, Apple Podcast e Spreaker). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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