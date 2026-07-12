Dopo la vittoria ai quarti di finale contro la Norvegia, il centrocampista ha affermato che non tutte le partite si vincono con il possesso palla e molti scontri si vincono “sporco”. La frase ha provocato una reazione pubblica e ha portato a uno scambio di commenti tra il commissario tecnico e il giocatore, diventando un tema di discussione nel clima del Mondiale inglese. La discussione si è verificata subito dopo il match, senza ulteriori sviluppi ufficiali successivi.

È bastata una frase per incrinare il clima che finora aveva accompagnato l’ Inghilterra nel suo Mondiale. Al termine del quarto di finale vinto 2-1 ai tempi supplementari contro la Norvegia, è andato in scena un inatteso botta e risposta tra il ct Thomas Tuchel e Jude Bellingham, il grande protagonista della qualificazione. L’allenatore non ha risparmiato critiche alla prestazione dei suoi: “Oggi siamo stati fortunati. Il modo in cui abbiamo giocato è stato sciatto, abbiamo commesso molti errori tecnici. Tutto questo non ha nulla a che fare con la mentalità. Dobbiamo giocare meglio”. Parole che non sono piaciute a Bellingham, autore della seconda doppietta consecutiva, decisiva per trascinare gli inglesi in semifinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lui non sa cosa significa. Non si vince ogni partita facendo girare la palla e con mille passaggi, a volte devi vincere sporco”: Bellingham contro Tuchel, scoppia il caso nell’Inghilterra

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