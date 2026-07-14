Il Casalecchio può sognare | In due mesi tanti lavori

Il Comune di Casalecchio ha affidato la gestione degli impianti sportivi Nobile, Veronesi e San Biagio a un nuovo gruppo, segnando l'inizio di una concessione di due anni. Questa decisione permette alla società calcistica locale di avviare diversi lavori di ristrutturazione e miglioramento degli impianti nel giro di due mesi. La società, con una storia che risale a oltre un secolo, può ora contare su risorse e infrastrutture aggiornate per il futuro.

Una storia centenaria con un futuro roseo. Ora la società calcistica Casalecchio 1921 può sorridere con l’avvio della nuova concessione degli impianti sportivi Nobile, Veronesi e San Biagio al gruppo Ma.Co.Si. srl con il sostegno diretto del Comune. "Avevo giocato sette anni nel Casalecchio 1921 – racconta con un filo di emozione il sindaco Matteo Ruggeri – e adesso che è stato rifondato non posso che esserne contento, c’è davvero un bel progetto che darà nuovo lustro al nostro Comune e ne siamo tutti felici". Il progetto di rilancio è già partita: in pochi mesi ha già visto mettere a nuovo alcuni campi e strutture. Ed entro il 25 agosto, fra un mese e mezzo, saranno già eseguiti altri importanti lavori nei vari campi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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