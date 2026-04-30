Flavio Cobolli si trova al nono posto della Race ATP dopo aver raggiunto i quarti di finale a Madrid. Il suo piazzamento lo avvicina alla qualificazione alle ATP Finals, competizione che vede i migliori giocatori della stagione. La sua posizione attuale rappresenta un risultato positivo in vista delle prossime tappe del circuito. Restano da vedere i prossimi risultati che potrebbero confermare o meno questa possibilità.

Flavio Cobolli grazie ai quarti di finale raggiunti a Madrid si issa al nono posto della Race ATP, ed in caso di qualificazione alla semifinale entrerebbe virtualmente tra le prime sette posizioni, che assicurano l’accesso alle ATP Finals (l’ottavo accede qualora non vi siano vincitori Slam compresi tra l’8° ed il 20° posto). L’azzurro è a quota 1270, e con l’accesso al penultimo atto si isserebbe a quota 1470, scavalcando il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex de Minaur, portandosi al settimo posto, mentre con l’approdo in finale andrebbe a 1720, al sesto posto provvisorio. Cobolli, infatti, scavalcherebbe così anche lo statunitense Ben Shelton.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli può sognare le ATP Finals? Il piazzamento nella Race fa sognare…

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