Lavori alla rete elettrica a Casalecchio | la mappa di vie e civici coivolti

Sono in corso lavori sulla rete elettrica in alcune zone del comune di Casalecchio di Reno. Le operazioni interessano diverse vie e civici, con conseguenti disagi per i residenti e le attività commerciali presenti nell’area. La mappa delle vie coinvolte è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno avviato le procedure per limitare i disservizi e garantire la sicurezza durante le attività di intervento. Nessuna altra informazione sulle tempistiche o sui dettagli tecnici è stata ancora diffusa.

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