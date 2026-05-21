Lavori alla rete elettrica a Casalecchio | la mappa di vie e civici coivolti

Da bolognatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso lavori sulla rete elettrica in alcune zone del comune di Casalecchio di Reno. Le operazioni interessano diverse vie e civici, con conseguenti disagi per i residenti e le attività commerciali presenti nell’area. La mappa delle vie coinvolte è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno avviato le procedure per limitare i disservizi e garantire la sicurezza durante le attività di intervento. Nessuna altra informazione sulle tempistiche o sui dettagli tecnici è stata ancora diffusa.

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Disagi in vista per i residenti e le attività commerciali di diverse zone del comune di Casalecchio di Reno. Nella giornata di venerdì 22 maggio, è prevista una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete che comporterà la sospensione temporanea dell'erogazione dell'energia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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