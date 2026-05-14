Sardegna sotto i temporali e l’aria artica gela il Nord | +5°C a L’Aquila
Una perturbazione sta portando temporali in Sardegna, mentre nel Nord Italia si registra un calo delle temperature a causa di aria artica. A L’Aquila la colonnina di mercurio si aggira intorno ai +5°C, segnando un calo significativo rispetto ai valori abituali. Si prevedono ulteriori temporali nelle zone centrali e meridionali della penisola nelle prossime ore, mentre le temperature nel Nord continueranno a scendere.
? Punti chiave Dove colpiranno i prossimi temporali dopo il peggioramento in Sardegna?. Come influenzerà l'aria artica le temperature nelle città del Nord?. Quando arriverà il fronte perturbato sulle regioni del Centro e Sud?. Quali zone interne richiedono massima attenzione per i picchi di pioggia?.? In Breve Temporali intensi tra Sassarese e Nuorese richiedono massima attenzione per la sicurezza locale.. Temperature minime al Nord tra +5°C a L'Aquila e +11°C a Bologna.. Fronte perturbato in arrivo verso Centro-Sud con aumento nuvolosità e piogge.. Settore agricolo e spostamenti nelle aree interne devono monitorare radar e satelliti.. La Sardegna subisce già l’impatto di violenti temporali nelle aree centrali, mentre un’ondata di aria artica spinge le temperature minime fino a +5°C a L’Aquila per questa mercoledì 13 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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