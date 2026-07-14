Il team della nazionale spagnola ha condannato pubblicamente le dichiarazioni razziste dell’ex premier Mariano Rajoy, arrivando a prendere le distanze dalle sue parole. La risposta è stata condivisa anche dai governi di Spagna e Francia, che hanno espresso disaccordo. Un giocatore di 19 anni, intervenendo, ha sottolineato che il calcio ha il ruolo di favorire l’integrazione, citando esempi di Francia e Spagna.

Dopo la condanna arrivata dai governi di Spagna e Francia, anche lo spogliatoio della nazionale spagnola ha preso nettamente le distanze dalle parole dell’ex primo ministro Mariano Rajoy. Alla vigilia della semifinale dei Mondiali 2026 contro i Bleus, diversi giocatori delle Furie Rosse hanno risposto all’editoriale pubblicato su El Debate, nel quale Rajoy aveva definito la Francia una squadra “senza francesi “. L’ultimo a intervenire è stato Lamine Yamal, protagonista della conferenza stampa della vigilia. “Se il calcio serve a qualcosa, serve per integrare, per la società. E non ci sono esempi migliori della Francia e di noi “, ha dichiarato il 19enne talento spagnolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il calcio serve a integrare. E non ci sono esempi migliori di Francia e Spagna”: la risposta del 19enne Yamal alla frase razzista dell’ex premier Rajoy

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Il calcio, se serve a qualcosa, serve per integrare, per la società. Non ci sono esempi migliori della Francia e della Spagna. Lamine Yamal, ieri in conferenza stampa, sulle parole razziste di Mariano Rajoy verso i giocatori francesi. x.com

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