Oggi si gioca la partita tra Francia e Spagna all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, valida per le semifinali dei Mondiali 2026. La nazionale francese è considerata favorita, ma il talento di Yamal potrebbe cambiare l’esito dell’incontro. La sfida si svolge nel contesto di una semifinale che deciderà quale squadra accederà alla finale del torneo. La partita si disputa in un impianto di grandi dimensioni, con un’attenzione particolare sulla qualità tecnica e tattica delle due squadre.

Tra i grattacieli di Dallas, nel vecchio Texas, si misura il peso del calcio che verrà. Francia-Spagna, in programma oggi 14 luglio all’AT&T Stadium di Arlington, vale un posto nella finale dei Mondiali 2026. Ma è anche il confronto tra le due nazionali che meglio hanno interpretato il calcio contemporaneo, quelle che stanno riscrivendo la geografia e i dogmi del pallone. La Francia ha cominciato prima, con Zidane e il Mondiale 1998. Poi è arrivata la Spagna, vincendo il Mondiale 2010, ma anche gli Europei del 2008, 2012 e 2024. I Bleus nel frattempo hanno raggiunto altre tre finali mondiali, rialzando la Coppa del Mondo nel 2018. Il baricentro del calcio oggi si muove attorno ai Pirenei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francia-Spagna, il calcio oggi passa da qui: perché i Bleus sono favoriti ma Yamal può cambiare tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francia Costa D'Avorio 1-2: gol e highlights | Amichevole

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Francia-Spagna: Mbappé sfida Yamal per la finale, Bleus favoriti su Sisal.it ma la Roja cerca la terza vittoria consecutivaKylian Mbappé sfida Yamal per la finale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna, con i Bleus favoriti secondo Sisal.

Mondiali 2026, Francia-Spagna vale una finale: Bleus leggermente favoriti, Mbappé contro Yamal accende la sfidaMartedì notte ad Arlington, in Texas, Francia e Spagna si affronteranno nella prima semifinale dei Mondiali 2026.

Temi più discussi: Francia-Spagna è la prima semifinale dei Mondiali; Francia-Spagna, perché la semifinale dei sogni è una sfida per l'anima del calcio (e il malinteso che fa tifare quasi tutti gli italiani per la Roja); Francia-Spagna è la finale morale di questo secolo; Francia-Spagna: il meglio del calcio europeo in una semifinale Mondiale SCHEDA.

MONDIALI | Francia-Spagna: il meglio del calcio europeo in una semifinale di Coppa del Mondo. I precedenti e i giocatori chiave. SCHEDA. Segui lo speciale #ANSA x.com

[14/07/26] Spagna v Francia reddit

Francia-Spagna, il grande classico: la semifinali dei mondiali è la gara più attesa del torneoGuardiamole, ammiriamole ancora una volta e cerchiamo di imparare qualcosa, se si può. I Pirenei le dividono, ma il calcio le unisce perché sono di gran lunga le più ... ilmessaggero.it

Dove vedere Francia-Spagna in tv e streaming: canali, data, orario, formazioniDove vedere Francia-Spagna in diretta TV e in streaming: canale, orario di calcio d'inizio e tutto quello che c'è da sapere sulla semifinale della Coppa del Mondo 2026 all'AT&T Stadium di Arlington. calciomercato.com