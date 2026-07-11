Un malore improvviso ha colpito un uomo di 37 anni nella sua abitazione nel centro di Mortara, portandolo in condizioni gravissime. È stato trasportato d’urgenza al policlinico di Pavia, dove è deceduto nella serata di giovedì. La vittima, un giardiniere, abitava in via Sauro e non è riuscito a superare le complicanze. La comunità piange la perdita di un giovane residente.

Mortara (Pavia) – Non ce l’ha fatta Alberto Gualla, 37 anni, giardiniere residente a Mortara, deceduto nella serata di giovedì al policlinico San Matteo di Pavia dove era stato trasportato in condizioni gravissime dopo il malore che lo aveva colto poco prima delle 19 nella sua abitazione di via Sauro nel pieno centro della città. L’allarme è scattato intorno alle 18.50 quando il giovane giardiniere, molto noto in città, ha accusato il malore fatale. La corsa contro il tempo dei soccorritori. La richiesta di intervento al 118 è stata immediata e sul posto sono arrivati il personale medico e un’ambulanza. Constatato il quadro clinico molto compromesso del 37enne è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mortara piange Alberto Gualla: addio al fiorista stroncato da un malore a 37 anni

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