Stroncato da una malattia a 51 anni | addio a Tomaso Wührer

Da bresciatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 51 anni è deceduto nelle ultime ore a causa di una grave malattia. La sua scomparsa segna la fine di un percorso di battaglia contro un male incurabile. La notizia ha suscitato cordoglio tra le persone vicine e i conoscenti, che lo ricordano come una persona che ha affrontato con coraggio le difficoltà. La famiglia e gli amici sono in lutto per questa perdita improvvisa e prematura.

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Stroncato da una terribile malattia a soli 51 anni: questo il tragico destino di Tomaso Wührer, scomparso nelle scorse ore dopo aver lottato contro un male incurabile.  La notizia, diffusasi rapidamente anche in città, ha destato profondo cordoglio tra i tantissimi amici, colleghi e conoscenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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