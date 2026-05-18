Stroncato da una malattia a 51 anni | addio a Tomaso Wührer
Un uomo di 51 anni è deceduto nelle ultime ore a causa di una grave malattia. La sua scomparsa segna la fine di un percorso di battaglia contro un male incurabile. La notizia ha suscitato cordoglio tra le persone vicine e i conoscenti, che lo ricordano come una persona che ha affrontato con coraggio le difficoltà. La famiglia e gli amici sono in lutto per questa perdita improvvisa e prematura.
Stroncato da una terribile malattia a soli 51 anni: questo il tragico destino di Tomaso Wührer, scomparso nelle scorse ore dopo aver lottato contro un male incurabile. La notizia, diffusasi rapidamente anche in città, ha destato profondo cordoglio tra i tantissimi amici, colleghi e conoscenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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