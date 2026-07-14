Il Brasile non riesce più a vincere le partite di calcio, con la nazionale che fatica a qualificarsi ai tornei principali. La crisi si lega a diversi fattori: un alto livello di debito tra le famiglie, molti talenti che preferiscono giocare all’estero e un’influenza crescente delle chiese evangeliche nella società. Questa combinazione di elementi ha portato a un dibattito acceso tra chi attribuisce la colpa a questioni sociali e culturali.

C’è chi da giorni, in Brasile così come all’estero, scomoda un dibattito tra i più accesi nel Paese per spiegare la crisi della selecao. In particolare, il riferimento è al sempre maggiore peso delle chiese evangeliche nella società brasiliana. In molti fanno notare che l’ultima nazionale di un Paese non cattolico a vincere un mondiale è stata l’Inghilterra nel 1966, considerando anche la Germania con la sua Baviera cattolica nel novero delle trionfatrici in grado di beneficiare dell’appartenenza di un buon numero di tifosi alla Chiesa di Roma. Oggi sempre più calciatori verdeoro professano la loro fede evangelica, sulla scia del boom del credo evangelico degli ultimi anni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Brasile non vince più: troppi debiti in casa, troppi talenti all’estero e… troppa religione

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