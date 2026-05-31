Troppi schermi troppa emicrania | la cefalea digitale colpisce 1 adolescente su 7 Lo scrolling infinito costa caro L’allarme dei pediatri

Notizia in breve

Una su sette tra gli adolescenti soffre di cefalea digitale, un mal di testa legato all’uso eccessivo di dispositivi digitali. I pediatri segnalano che le ore trascorse su piattaforme come TikTok, con il collo piegato e gli occhi fissati sugli schermi, sono tra le cause principali. La situazione si acuisce con l’uso notturno e lo scrolling continuo, che contribuiscono a un aumento dei disturbi legati all’emicrania e alla fatica visiva.