Troppi schermi troppa emicrania | la cefalea digitale colpisce 1 adolescente su 7 Lo scrolling infinito costa caro L’allarme dei pediatri
Una su sette tra gli adolescenti soffre di cefalea digitale, un mal di testa legato all’uso eccessivo di dispositivi digitali. I pediatri segnalano che le ore trascorse su piattaforme come TikTok, con il collo piegato e gli occhi fissati sugli schermi, sono tra le cause principali. La situazione si acuisce con l’uso notturno e lo scrolling continuo, che contribuiscono a un aumento dei disturbi legati all’emicrania e alla fatica visiva.
Ore passate su TikTok, il collo piegato sullo smartphone fino a tarda notte, la difficoltà a staccare gli occhi da uno schermo. Non solo occhi stanchi e sonno ridotto: i pediatri osservano un collegamento sempre più chiaro tra iper-esposizione digitale e mal di testa nei più giovani. Durante l’81.esimo Congresso italiano di pediatria è emerso con forza il tema della cosiddetta “cefalea digitale”. Si tratta di una forma di mal di testa associata all’uso prolungato di dispositivi elettronici, favorita da una miscela di fattori che vanno dall’affaticamento visivo alla cattiva postura, passando per l’alterazione del ritmo sonno-veglia e lo stress cognitivo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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