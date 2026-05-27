La cartolarizzazione sociale può salvare i cittadini con troppi debiti

In Italia, ci sono circa sette milioni di persone sovra-indebitate o a rischio di indebitamento, nonostante la presenza di circa 6.000 miliardi di euro di risparmi sui conti correnti. La cartolarizzazione sociale viene proposta come possibile soluzione per aiutare i cittadini con troppi debiti. Questa strategia mira a ristrutturare i debiti e offrire un percorso di uscita dalla crisi finanziaria individuale. Attualmente, non ci sono dettagli specifici su come questa misura venga implementata o regolamentata.

La ricchezza degli italiani sui conti corrente bancari è di seimila miliardi. Il nostro Paese però non è solo una terra di grandi risparmiatori ma anche una nazione in cui sette milioni di persone sono sovra-indebitate o a rischio di diventarlo. Tecnicamente, essere sovra-indebitati significa avere debiti, come le rate del mutuo, insostenibili rispetto alle proprie entrate. Normalmente, chi si trova in una situazione simile imbocca un tunnel dal quale non può uscire, che distrugge la sua vita e lo porta a perdere il bene primario della casa. Ogni anno sono circa 150mila le esecuzioni forzate sugli immobili privati. La sorte di questi proprietari è segnata: perdono l’appartamento, pignorato e messo all’asta, vengono segnalati come cattivi pagatori e non avranno mai più accesso al credito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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