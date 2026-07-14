Il 30 settembre riapre al traffico il ponte sull’Elsa

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ponte sull’Elsa riapre al traffico il 30 settembre dopo i lavori di ampliamento. L’intervento, del valore di oltre quattro milioni di euro, è promosso dalla Città Metropolitana di Firenze e coinvolge i territori di Certaldo, Gambassi e San Gimignano. I lavori sono stati conclusi in questa data, consentendo la riapertura del ponte. La ristrutturazione fa parte di un progetto più ampio di potenziamento infrastrutturale nella zona.

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Proseguono i lavori per l’ampliamento del ponte sull’Elsa, ovvero il maxi-intervento da oltre quattro milioni di euro promosso dalla Città Metropolitana di Firenze che riguarda i territori comunali di Certaldo, Gambassi e San Gimignano. Per il prossimo 21 luglio è stato programmato l’intervento di spostamento della linea elettrica interrata di media tensione, collocata all’interno della centrale idrica Baccana di Acque Spa e interferente con i lavori di realizzazione della rotatoria. Lo ha comunicato E-distribuzione, che da tempo lavora nell’area. Questa novità consente alla Metrocittà, stazione appaltante per la nuova rotatoria, di riprogrammare le fasi successive e arrivare all’avvio di questa fase dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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