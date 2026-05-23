Il ponte al Pino è chiuso al traffico fino a settembre. Le strade tra Cure e Affrico saranno deviate, con alcune diventate senso unico per gestire il traffico. Le deviazioni portano a modifiche nelle rotte quotidiane e aumentano il traffico su altre strade vicine. La chiusura comporta un cambio nei percorsi abituali per chi attraversa la zona. Nessuna data di riapertura prevista oltre settembre.

? Punti chiave Come cambieranno i percorsi per evitare l'effetto imbuto tra Cure e Affrico?. Quali strade diventeranno senso unico per gestire il blocco totale?. Chi potrà utilizzare la corsia riservata in via Pacinotti durante l'estate?. Dove verranno spostati i parcheggi per fare spazio ai mezzi di cantiere?.? In Breve L'assessore Andrea Giorgio stanzia 1,3 milioni di euro per la viabilità.. Smontaggio vecchia struttura dal 5 al 10 luglio, montaggio nuovo dal 26 al 30 luglio.. Via Buonvicini diventa senso unico verso via Luca Giordano.. Via del Pratellino avrà senso unico verso via Campo di Arrigo.. Lunedì 25 maggio alle ore 1:30 scatterà la chiusura totale di Ponte al Pino, con il blocco del traffico veicolare e pedonale tra piazza Vasari e via Pacinotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte al Pino bloccato: stop totale al traffico fino a settembre

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