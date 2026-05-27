Il nuovo ponte sul Marano è realtà riapre con un mese d’anticipo Via libera al traffico e alla Linea 11
Il nuovo ponte sul torrente Marano in viale D’Annunzio sarà aperto al traffico giovedì 28 maggio, con un mese di anticipo rispetto alla data prevista. La riapertura riguarda anche la linea 11 dei mezzi pubblici. La strada sarà percorribile già nelle prime ore del mattino.
Il nuovo ponte sul torrente Marano in viale D’Annunzio aprirà ufficialmente al traffico giovedì, 28 maggio, a partire già dalle prime ore del mattino. La struttura tornerà così interamente transitabile sia dalle autovetture che dai mezzi pubblici del trasporto locale garantendo la piena fluidità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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