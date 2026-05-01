Solo mesi fa era senza speranze oggi Sam Neill dice | Il cancro non c’è più

Quattro anni dopo aver ricevuto la diagnosi di linfoma non-Hodgkin di stadio tre, l’attore ha comunicato di essere completamente guarito dal cancro. Solo pochi mesi fa, sembrava che non ci fosse più speranza, ma ora ha annunciato di essere libero dalla malattia. La notizia è stata condivisa attraverso un messaggio pubblico, in cui ha ringraziato il personale medico e i sostenitori che lo hanno supportato durante il percorso di cura.

L’attore Sam Neill ha annunciato di essere completamente guarito dal cancro, quattro anni dopo la diagnosi di linfoma non-Hodgkin di stadio tre. Celebre per il ruolo del dottor Alan Grant in Jurassic Park, Neill ha condiviso l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute durante un’ intervista con l’emittente australiana 7News, rivelando che le ultime analisi non mostrano più tracce della malattia nel suo corpo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SamNeillTheProp (@samneilltheprop) Neill aveva ricevuto la diagnosi di linfoma angioimmunoblastico a cellule T, una forma rara di cancro del sangue, nel 2022, mentre era in tour promozionale per Jurassic World – Il dominio.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Solo mesi fa era senza speranze, oggi Sam Neill dice: “Il cancro non c’è più” The Little Warrior | FAMILY, DRAMA | Full Movie in English Notizie correlate Sam Neill: “Non ho più il cancro”. La svolta grazie a una terapia sperimentaleBuone notizie per Sam Neill: il celebre protagonista di Jurassic Park ha annunciato di essere oggi libero dal cancro dopo anni di cure e momenti... Sam Neill annuncia: "Sono finalmente libero dal cancro"La star di Jurassic Park ha parlato di quanto affrontato negli ultimi cinque anni e delle cure che lo hanno aiutato quando era in difficoltà.