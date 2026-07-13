È il caso di «Gus», questo il suo epiteto, uno degli esemplari di Tyrannosaurus rex più grandi e completi mai scoperti. Considerato uno dei migliori esemplari in collezioni non museali, ha una stima compresa tra i 20 e i 30 milioni di dollari, la valutazione più elevata mai attribuita a un dinosauro. Un fossile straordinario, risalente a 67 milioni di anni fa, riportato alla luce durante le campagne di scavo avviate nel 2021 e concluse nel 2023. Questa specie domina l’immaginario collettivo come il dinosauro più famoso al mondo: dalla grande schermo ai libri per bambini, la sua sagoma è diventata un simbolo riconoscibile in ogni angolo del pianeta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Tirannosauro tra i più grandi mai scoperti va all'asta

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Attenti al Dinosauro! Una storia divertente

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