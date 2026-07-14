Ieri in Campania | ancora tragedie sulle strade campane Nononstante i controlli…

Notizia in breve

Ieri in Campania si sono verificati nuovi incidenti stradali con conseguenze gravi. In provincia di Avellino, sulla strada regionale 213 Flacca tra Sperlonga e Gaeta, un frontale tra moto e auto ha causato la morte di un uomo di 32 anni. Nonostante i controlli, le strade continuano a essere teatro di incidenti mortali, con vittime tra i conducenti coinvolti.