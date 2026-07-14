Ieri in Campania | ancora tragedie sulle strade campane Nononstante i controlli…
Ieri in Campania si sono verificati nuovi incidenti stradali con conseguenze gravi. In provincia di Avellino, sulla strada regionale 213 Flacca tra Sperlonga e Gaeta, un frontale tra moto e auto ha causato la morte di un uomo di 32 anni. Nonostante i controlli, le strade continuano a essere teatro di incidenti mortali, con vittime tra i conducenti coinvolti.
Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 13 luglio 2026. Avellino. Tragedia nella tarda mattinata di ieri lungo la strada regionale 213 Flacca, nel tratto compreso tra Sperlonga e Gaeta, dove un violento scontro frontale tra una moto e un’autovettura è costato la vita a un uomo di 32 anni. (LEGGI QUI) Benevento. Proseguono le operazioni straordinarie di controllo del territorio disposte dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella nel corso delle periodiche riunioni di Coordinamento delle Forze di Polizia. (LEGGI QUI) Caserta. Un giovane di 26 anni è morto ieri sera in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nel Casertano sulla Strada provinciale 290, nel comune di Gioia Sannitica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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