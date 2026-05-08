Ieri in Campania si sono verificati due incidenti che hanno provocato la morte di due centauri. Gli eventi sono avvenuti lungo le strade della regione, coinvolgendo motociclisti in circostanze ancora da chiarire. La giornata ha visto anche altre notizie, tra cui il calo delle possibilità di esercitare il diritto di voto in alcune zone dell’Irpinia, dove le persone più fragili incontrano difficoltà a partecipare alle elezioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 7 maggio 2026. Avellino – Il diritto al voto in Irpinia diventa un miraggio per i più fragili. Una comunicazione della Prefettura arrivata fuori tempo massimo e la carenza di medici legali stanno bloccando le procedure per il voto assistito e, soprattutto, per quello domiciliare. (LEGGI QUI) Benevento – Il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, in occasione del convegno ‘Officine delle aree interne’, in corso al Teatro De La Salle, ha fatto il punto sullo stato dei lavori della linea ferroviaria della Valle Caudina, confermando il rispetto del cronoprogramma che prevede la riapertura a gennaio 2027 e la conclusione definitiva degli interventi entro giugno dello stesso anno, nell’ambito dei finanziamenti del PNRR.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: tragedie lungo le strade, morti due centauri

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