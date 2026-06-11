Una donna sannita è stata trovata senza vita in un’abitazione della provincia di Benevento. La scoperta è stata fatta ieri mattina, ma non sono stati rivelati dettagli sulle cause. Nella stessa giornata, sono stati segnalati nuovi casi di truffe telefoniche, con cittadini che continuano a ricevere chiamate fraudolente. Non sono stati forniti ulteriori elementi riguardo alle indagini o alle modalità delle truffe.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 10 giugno 2026. Avellino – A Piazza del Popolo l’atmosfera è quella classica delle grandi vigilie, dove l’entusiasmo per la vittoria elettorale lascia rapidamente il posto al realismo dei numeri e dei posizionamenti. (LEGGI QUI) Benevento – Trovata senza vita nella sua casa una donna di 77anni ad Airola. La donna probabilmente era deceduta da qualche giorno. (LEGGI QUI) Caserta – Si infiamma il dibattito politico nel Comune di San Tammaro. Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale del 9 giugno 2026, il gruppo consiliare di opposizione “Uniti per il Futuro” guidato da Emiddio Cimmino, ha espresso un durissimo voto contrario al Rendiconto di gestione, sollevando pesanti interrogativi che rischiano ora di travolgere la gestione della Fondazione Real Sito di Carditello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: donna sannita trovata senza vita. Ancora allarme truffe telefoniche

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