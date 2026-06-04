Gruppi di persone entrano ed escono dai tombini nel cuore della notte | la polizia apre un’indagine sull’inquietante scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza

Notizia in breve

Durante la notte, gruppi di persone sono stati filmati mentre entravano ed uscivano dai tombini nel centro della città. La polizia ha avviato un’indagine sulla scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza. La scena ha suscitato curiosità tra i residenti, senza che siano state ancora fornite spiegazioni ufficiali. Non sono stati comunicati dettagli sulle persone coinvolte o sui motivi di tali movimenti nel sistema fognario.