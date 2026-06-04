Gruppi di persone entrano ed escono dai tombini nel cuore della notte | la polizia apre un’indagine sull’inquietante scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza
Durante la notte, gruppi di persone sono stati filmati mentre entravano ed uscivano dai tombini nel centro della città. La polizia ha avviato un’indagine sulla scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza. La scena ha suscitato curiosità tra i residenti, senza che siano state ancora fornite spiegazioni ufficiali. Non sono stati comunicati dettagli sulle persone coinvolte o sui motivi di tali movimenti nel sistema fognario.
A New York City sta circolando un clima di curiosità e interrogativi dopo una serie di strani avvistamenti legati al sistema fognario sotterraneo della metropoli. Negli ultimi giorni, infatti, le autorità hanno iniziato a indagare su episodi ripresi da telecamere di sorveglianza che mostrerebbero persone entrare ed uscire dai tombini in diverse zone della città, soprattutto tra Brooklyn e Queens. In almeno tre occasioni documentate durante le ore notturne, gruppi di individui sono stati visti muoversi attraverso i punti di accesso alle fognature urbane. Uno dei filmati, registrato nelle prime ore del mattino a Williamsburg, mostra circa sette persone emergere da un condotto al centro di un incrocio trafficato, mentre le auto rallentano fino a fermarsi per la scena inaspettata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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