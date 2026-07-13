Durante un'operazione dell'Ice a Biddeford, negli Stati Uniti, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un uomo. L'intervento, ancora in corso, ha coinvolto agenti dell'Ice e altri soggetti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sull'evento o sulle eventuali responsabilità.

Negli Usa, durante un intervento a Biddeford in cui sono coinvolti gli agenti dell'Ice è morto un uomo in una sparatoria. L'episodio è al centro di un'indagine affidata alle autorità locali NegliUsauna persona è morta durante una sparatoria avvenuta aBiddeford, nel Maine, nel corso di un’operazione che ha coinvolto agenti dell’Ice, l’Agenzia statunitense per il controllo dell’immigrazione e delle dogane. L’episodio è ora al centro diun’indagineaffidata alle autorità locali, con il possibile coinvolgimento anche dell’Fbi. A dare notizia dell’accaduto è stato il presidente della Camera del Maine,Ryan Fecteau, attraverso un messaggio pubblicato su Facebook. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Usa, sparatoria durante operazione dell’Ice a Biddeford: un morto, indagini in corso

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Agente dellICE UCCIDE un uomo durante un controllo: secondo caso in pochi giorni

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