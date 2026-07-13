Un’altra persona è morta in una sparatoria legata all’Ice nel Maine. La vittima è deceduta durante un intervento delle forze dell’ordine. A pochi giorni dalla morte di un immigrato messicano a Houston, l’Ice è coinvolto in un episodio di violenza che ha portato a un’esplosione di tensione. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità della persona coinvolta.

A pochi giorni di distanza dall’ uccisione dell’immigrato messicano Lorenzo Salgado Araujo a Houston, in Texas, l’ Immigration and Customs Enforcement ha fatto un’altra vittima. Una persona è infatti morta nel corso di una sparatoria che ha coinvolto agenti dell’Ice a Biddeford, nel Maine. «La polizia e il dipartimento di Pubblica sicurezza sono attualmente sul posto, atteso l’intervento dell’ Fbi per le indagini», ha fatto sapere sui social Ryan Fecteau, speaker della Camera dei rappresentati dello Stato, il più a nord-est degli Usa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Defiance Dispatch (@defiancedispatch) La morte di... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Ice uccide ancora: un morto in una sparatoria nel Maine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Minneapolis, ICE uccide un altro uomo: città in rivolta - 1mattina News 26/01/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Agente dell’Ice uccide un uomo nel Maine. Pochi giorni fa un muratore messicano colpito a morte in Texas

Usa, scontro a fuoco con agenti Ice in Maine: un mortoUna persona è stata uccisa in Maine durante uno scontro a fuoco con agenti dell’Ice.

Temi più discussi: Houston, un agente dell’Ice uccide un operaio messicano; Usa, agente dell'ICE uccide un uomo a Houston: le immagini; Usa: agenti dell'Ice uccidono un imprenditore messicano, testimoni contestano versione agenti; Houston, l’Ice uccide un altro innocente. Trump non ferma la polizia del terrore.

Ice uccide ancora, è il secondo caso in pochi giorni: vittima un uomo fermato per un controllo nel MaineIce uccide ancora, è il secondo caso in pochi giorni: vittima un uomo fermato per un controllo nello Stato del Maine ... blitzquotidiano.it

L’Ice uccide ancora: un morto in una sparatoria nel MaineL'Ice uccide ancora: dopo la vittima messicana a Housteon anche un morto in una sparatoria a Biddeford, nel Maine. lettera43.it