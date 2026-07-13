L’Ice uccide ancora | un morto in una sparatoria nel Maine

Da lettera43.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’altra persona è morta in una sparatoria legata all’Ice nel Maine. La vittima è deceduta durante un intervento delle forze dell’ordine. A pochi giorni dalla morte di un immigrato messicano a Houston, l’Ice è coinvolto in un episodio di violenza che ha portato a un’esplosione di tensione. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità della persona coinvolta.

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A pochi giorni di distanza dall’ uccisione dell’immigrato messicano Lorenzo Salgado Araujo a Houston, in Texas, l’ Immigration and Customs Enforcement ha fatto un’altra vittima. Una persona è infatti morta nel corso di una sparatoria che ha coinvolto agenti dell’Ice a Biddeford, nel Maine. «La polizia e il dipartimento di Pubblica sicurezza sono attualmente sul posto, atteso l’intervento dell’ Fbi per le indagini», ha fatto sapere sui social Ryan Fecteau, speaker della Camera dei rappresentati dello Stato, il più a nord-est degli Usa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Defiance Dispatch (@defiancedispatch) La morte di... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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