Il Milan ha iniziato i contatti con l'agente di Mazraoui, considerato un possibile acquisto. Nel frattempo, il club ha speso circa 100 milioni di euro per rafforzare la rosa con Gila e Ramos. La strategia attuale prevede anche possibili cessioni, mentre si valutano ulteriori arrivi, con l’allenatore che richiede altri rinforzi per migliorare la squadra.

Dopo i 100 milioni investiti per Gila e Ramos, il Milan si potrebbe concentrare sul mercato in uscita, ma occhio anche ad altri arrivi. Ruben Amorim avrà bisogno di altri rinforzi per poter far rendere al massimo la sua squadra. Il giornalista Claudio Raimondi ha parlato del possibile prossimo colpo del Milan. promowebapp L'interesse per Noussair Mazraoui e le parole di Raimondi. Ecco le sue parole a SportMediaset: "Noussair Mazraoui: Ibrahimovic è impazzito per lui. Ha due anni di contratto con lo United e Amorim lo conosce e lo vorrebbe. Ci sono i primi contatti con l'agente Pimenta, ma non c'è una trattativa tra club. Può giocare sia a destra che a sinistra". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic pazzo di Mazraoui: il Milan lavora per il colpo. Primi contatti con l'agente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato, Raimondi rivela: "Primi contatti per Mazraoui. Ibrahimovic impazzito per lui"Il Milan ha avviato i primi contatti per l’acquisto di Mazraoui, secondo quanto riferito da Raimondi.

Leggi anche: Mercato Milan LIVE | Contatti per Éderson. Occhi su Mazraoui. Borussia: accordo con Karetsas

Si parla di: Milan, perché Mazraoui è l’ultimo obiettivo di Amorim e Ibrahimovic lo sponsor del jolly del Marocco.

Milan, perché Mazraoui è l’ultimo obiettivo di Amorim e Ibrahimovic lo sponsor del jolly del MaroccoMilan, perché Mazraoui è l’ultimo obiettivo di Amorim sul mercato. Ibrahimovic grande sponsor del jolly del Marocco e alleato prezioso dell'allenatore rossonero ... sport.virgilio.it

Amorim vuole ritrovare Mazraoui al Milan. La situazione, il ruolo e le parole di Ibra su di luiDopo l'attaccante (Ramos) e il difensore centrale (Gila), già ufficializzati, il Milan si concentra soprattutto sugli esterni in questa fase di mercato. In entrata e in uscita, con un incastro che pot ... msn.com