Il Milan ha avviato i primi contatti per l’acquisto di Mazraoui, secondo quanto riferito da Raimondi. Ibrahimovic avrebbe mostrato entusiasmo per il giocatore. Dopo aver speso oltre 100 milioni di euro per Gila e Ramos, il club potrebbe concentrarsi anche sulla cessione di alcuni calciatori. Ruben Amorim, allenatore della squadra, ha richiesto ulteriori rinforzi per migliorare le prestazioni della rosa.

Dopo i 100 milioni investiti per Gila e Ramos, il Milan si potrebbe concentrare sul mercato in uscita, ma occhio anche ad altri arrivi. Ruben Amorim avrà bisogno di altri rinforzi per poter far rendere al massimo la sua squadra. Il giornalista Claudio Raimondi ha parlato del possibile prossimo colpo del Milan. promowebapp L'interesse per Noussair Mazraoui e le parole di Raimondi. Ecco le sue parole a SportMediaset: "Noussair Mazraoui: Ibrahimovic è impazzito per lui. Ha due anni di contratto con lo United e Amorim lo conosce e lo vorrebbe. Ci sono i primi contatti con l'agente Pimenta, ma non c'è una trattativa tra club. Può giocare sia a destra che a sinistra". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Raimondi rivela: "Primi contatti per Mazraoui. Ibrahimovic impazzito per lui"

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