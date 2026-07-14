I Volenterosi non cambiano verso Eterna fedeltà rinnovata a Kiev

Il presidente francese ha convocato a Parigi un vertice della coalizione dei Volonterosi per l’Ucraina, con la partecipazione del presidente ucraino e di 37 paesi. L’incontro ha confermato il sostegno internazionale alla causa ucraina, senza modificare le posizioni di alcuni paesi coinvolti. La riunione si è concentrata sulla continuità dell’appoggio, mantenendo la fedeltà a Kiev e senza cambi di strategia.

Avanti nel sostegno a Kiev: il presidente francese, Emmanuel Macron, ha riunito ieri a Parigi il vertice della coalizione dei Volonterosi per l’Ucraina in presenza del presidente, Volodymyr Zelensky, e di 37 Paesi aderenti all’iniziativa. Per l’Italia c’era il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. La riunione dei volenterosi nasce con l’obiettivo di accrescere ‘’il sostegno all’Ucraina e la pressione sulla Russia’’. Nulla di nuovo, insomma. La coalizione dei volenterosi è “pronta a fornire le garanzie di sicurezza” a Kiev, non appena sarà scattato il cessate il fuoco sul terreno, hanno riferito fonti dell’Eliseo. Concepita... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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