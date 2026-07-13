Kiev colpisce Regione Mosca 3 morti Volenterosi a Parigi

Da tv2000.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono morte in un attacco di droni ucraini nella Regione di Mosca. L’incidente è avvenuto questa mattina e ha coinvolto una zona residenziale. A Parigi, si svolge il vertice dei volontari, con la presenza del presidente ucraino. Non ci sono ancora dettagli sugli eventuali danni o sui responsabili dell’attacco. La situazione resta tesa, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

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La guerra in Europa. Attacchi di droni ucraini, nella Regione di Mosca, uccidono 3 persone. Attesa a Parigi, per il vertice dei volenterosi, ci sarà anche Zelensky. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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