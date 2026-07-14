I Templari in Provenza | ottanta mantelli bianchi nel cuore della Sainte-Baume

Ottanta membri dei Templari, principalmente francesi con una delegazione italiana, si sono radunati nella Sainte-Baume, in Provenza, per un incontro dedicato alla comunione e alla custodia. I partecipanti indossavano mantelli bianchi e si sono riuniti nei luoghi legati alla tradizione maddalenica. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione tra i membri dell’ordine, senza ulteriori dettagli su attività o scopi specifici.

Ottanta fratres, in larga maggioranza francesi insieme a una delegazione italiana, si sono riuniti nei luoghi della tradizione maddalenica per un intenso percorso di comunione e custodia. Un cammino scandito dal silenzio profondo della foresta antica e dal fruscio dei mantelli che salgono lungo il Chemin des Roys, lo storico sentiero dei re. Nel cuore del massiccio della Sainte-Baume, in Provenza, i Cavalieri e le dame dell’associazione Templari Oggi aps hanno vissuto un intenso ritiro spirituale, unendo in un’unica preghiera la componente francese, che rappresentava circa il 90% dei partecipanti, e una delegazione giunta dall’Italia, guidata dal magister Mauro Giorgio Ferretti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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