A Roma, un gruppo di circa 150 cavalieri ha portato un senso di quiete nel centro storico, trasformando momenti di confusione in occasioni di silenzio. Questi cavalieri si dedicano a supportare le parrocchie più periferiche, svolgendo attività di assistenza e presenza. La loro presenza ha attirato l’attenzione su come il loro contributo si inserisca nella quotidianità della città, senza interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato il caos di Roma in un momento di silenzio?. Cosa fanno concretamente questi cavalieri per le parrocchie più isolate?. Chi sono i giovani che collaborano con il Ministero della Giustizia?. Perché il recupero delle chiese abbandonate è vitale per il territorio?.? In Breve Percorso dal Colosseo a Piazza Esedra con tappa a Piazza Navona e Pantheon. Celebrazione liturgica conclusiva presso la Basilica di San Vitale con monsignor Rino Fisichella. Supporto alle diocesi tramite custodia edifici sacri e gestione amministrativa delle comunità locali. Collaborazione con Ministero della Giustizia per percorsi di messa alla prova e lavori utili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, il silenzio dei Templari: 150 cavalieri nel cuore della città

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