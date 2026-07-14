I pulcini di T rex erano piccoli come gatti e letali smentito Jurassic Park | Cacciavano subito prede più grandi

I ricercatori hanno analizzato fossili conservati in un museo e hanno identificato i resti dei più piccoli tirannosauri mai trovati. I pulcini di T. rex erano di dimensioni simili a quelle di un gatto, ma già capaci di cacciare prede più grandi. Questa scoperta contraddice l’idea di un T. rex neonato più vulnerabile, come rappresentato in alcune opere di fantasia.

Analizzando fossili chiusi nel cassetto di un museo i ricercatori hanno identificato i resti dei più piccoli tirannosauri mai scoperti. I pulcini di T. rex avevano le dimensioni di un gatto e, secondo i paleontologi, erano già in grado di cacciare prede più grandi di loro. La scoperta smentisce la ricostruzione di Jurassic Park. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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