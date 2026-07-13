È un pezzo stimato tra i 20 e i 30 milioni di dollari (a salire) e il 14 luglio sarà il protagonista di un’attesissima asta di Sotheby’s a New York. Non si tratta di un Picasso o di un Monet o di una pietra preziosa. Tra gli esperti e i collezionisti di tutto il mondo ma, soprattutto, tra i più eccentrici miliardari, se ne parla da mesi. Chi si aggiudicherà quello che è ormai noto come “Gus”? Così è stato ribattezzato uno degli esemplari di Tyrannosaurus Rex più grande e completo mai rinvenuto, risalente a 67 milioni di anni fa e considerato come il miglior scheletro oggi in mano privata. L’asta probabilmente partirà da 30 milioni e poi scatteranno i rialzi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Jurassic cash: i miliardari fanno a gara per comprare il T-Rex da 30 milioni di dollari

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