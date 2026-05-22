Svelato il mistero delle braccia minuscole del T rex | Evolute a causa della crescita delle prede

Recentemente è stato scoperto il motivo delle braccia molto piccole del T. rex. Secondo i paleontologi, questa caratteristica si è evoluta in risposta alla dimensione delle prede che cacciava. Lo studio si basa sull’analisi delle ossa fossili e sulle proporzioni del dinosauro rispetto alle sue prede. La ricerca conferma che le braccia corte erano funzionali a un modo di predare diverso, legato alle dimensioni e alla forza delle prede. Nessuna altra ipotesi è stata avanzata fino a questo momento.

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