Svelato il mistero delle braccia minuscole del T rex | Evolute a causa della crescita delle prede

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è stato scoperto il motivo delle braccia molto piccole del T. rex. Secondo i paleontologi, questa caratteristica si è evoluta in risposta alla dimensione delle prede che cacciava. Lo studio si basa sull’analisi delle ossa fossili e sulle proporzioni del dinosauro rispetto alle sue prede. La ricerca conferma che le braccia corte erano funzionali a un modo di predare diverso, legato alle dimensioni e alla forza delle prede. Nessuna altra ipotesi è stata avanzata fino a questo momento.

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I paleontologi hanno determinato che il tirannosauro (Tyrannosaurus rex) ha sviluppato braccia minuscole in relazione alla crescita delle sue prede. Di fatto, secondo gli studiosi, erano inutili per fermare giganteschi sauropodi di decine di metri. L'adattamento evolutivo del T. rex è stato osservato anche in altri grandi dinosauri teropodi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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