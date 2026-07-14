I programmi TV di oggi 14 luglio 2026 | calcio e film della sera

Da lopinionista.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 14 luglio 2026, su Rai 1 va in onda la partita di calcio tra Francia e Spagna. Su Canale 5 viene trasmesso il film “Mio figlio”, mentre Iris propone il documentario “I dannati e gli eroi”. La serata si concentra su eventi sportivi e cinema, con la partita di calcio come appuntamento principale.

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Guida ai programmi TV del 14 luglio 2026: “Francia-Spagna” su Rai 1, “Mio figlio” su Canale 5, “I dannati e gli eroi” su Iris. La prima serata del 14 luglio 2026 offre Francia – Spagna, sfida mondiale che accende Rai 1. Su Canale 5 arriva il dramma intenso di Mio figlio, mentre Italia 1 punta sulla comicità familiare con Mamma ho preso il morbillo. Rete 4 sceglie la leggerezza con Il pesce innamorato, classico della commedia italiana. Sky Cinema rilancia il cinema d’autore con Dunkirk, titolo forte della serata. Rai 1 – Mondiali di Calcio 2026: Francia – Spagna (21:00). Grande calcio internazionale con la sfida Francia?Spagna, valida per la semifinalle Mondiale FIFA 2026. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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