I nomi personalizzati gli scherzi di Orsolini i primi schemi | come sta lavorando Tedesco a Bologna

L’allenatore del Bologna sta concentrando gli allenamenti sulla gestione della palla, con esercitazioni che puntano su intensità, riaggressione e profondità. Le sessioni sono condotte in italiano, inglese e spagnolo, grazie alle sei lingue parlate dall’allenatore. Tra le novità, ci sono schemi iniziali e scherzi di Orsolini, mentre si lavora per migliorare la velocità di riaggressione e l’organizzazione in campo.

La palla come centro del mondo e degli allenamenti. E intensità, riaggressione, profondità da prendersi velocemente: il tutto spiegato prima in italiano, poi in inglese e per chi. habla espanol c’è anche quello visto che Domenico Tedesco parla sei lingue e ne ha. una per tutti. “Io penso 50 e 50, un po’ tedesco e un po’ in italiano; dipende dai momenti” sorride il nuovo tecnico del Bologna nato in Calabria ma che è alla prima esperienza in Italia. “Ed è una vera emozione allenare in questo campionato. Questa è una squadra di buonissimo livello, con una rosa molto competitiva: e voglio che fra loro lo siano, competitivi, perché devono sapermi mettere in difficoltà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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