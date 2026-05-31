Il Bologna sta valutando di trattenere il centrocampista svizzero, il cui contratto scade a fine stagione. Il tecnico preferisce una formazione flessibile, senza schemi fissi, e sta pianificando di mantenere l’attuale mediano. La squadra lavora per adattarsi alle esigenze di gioco, e le trattative sul rinnovo sono in corso. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma il club intende proseguire con il giocatore.

E se Domenico Tedesco cominciasse da una Missione quasi impossibile? Dura, piena di ostacoli. Ma chissà, perché probabilmente ci proverà davvero. Il soggetto è Remo Freuler (in scadenza) che nell’ultima gara di campionato contro l’Inter ha detto così: "Se potrei decidere di restare?Le porte sono aperte, non ho ancora deciso". Decideranno. Magari con la parolina in più del futuro tecnico. Uno come Freuler, si sa, è due spanne sopra. E uno come lui Domenico Tedesco non vorrebbe proprio perderlo. Il resto lo si capirà negli incontri che l’entourage dello svizzero – ora in preparazione del Mondiale – e il Bologna avranno ancora per capire se domanda e offerta collimano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Bologna di Tedesco non ha schemi fissi. E vuole tenere Freuler

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