I migliori integratori concilia-sonno secondo l' esperta

Si definisce un sonno di qualità quando si attraversano tutti i cicli del sonno, senza interruzioni, per almeno 7 ore. Solo così, ci si sveglia vigili ed energici. L’alimentazione può svolgere un ruolo essenziale. A sottolinearlo è Maila Fiorentini, biologa nutrizionista. “Si può optare per una cena leggera ma completa. Si sta molto rivalutando il primo piatto a cena: pasta o riso, meglio se integrali, con un condimento semplice e facile da digerire, in modo da agevolare una maggior produzione di serotonina e melatonina. No alle sostanze alcoliche e eccitanti come caffè o tè. In alcuni casi, anche uno spuntino pre nanna può favorire l’addormentamento”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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