gaba a cosa serve e i migliori integratori contro ansia stress e migliorare il sonno

Notizia in breve

Un nuovo studio evidenzia che la GABA, un neurotrasmettitore inibitorio, viene utilizzata come integratore per ridurre ansia, stress e migliorare il sonno. Vari prodotti sul mercato contengono GABA per favorire il rilassamento e calmare la mente. La sua assunzione è consigliata principalmente per soggetti con disturbi legati a tensione e insonnia. Non sono stati segnalati effetti collaterali gravi, ma si consiglia di consultare un medico prima di usarla.