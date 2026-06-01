GABA a cosa serve e i migliori integratori contro ansia stress e migliorare il sonno
Un nuovo studio evidenzia che la GABA, un neurotrasmettitore inibitorio, viene utilizzata come integratore per ridurre ansia, stress e migliorare il sonno. Vari prodotti sul mercato contengono GABA per favorire il rilassamento e calmare la mente. La sua assunzione è consigliata principalmente per soggetti con disturbi legati a tensione e insonnia. Non sono stati segnalati effetti collaterali gravi, ma si consiglia di consultare un medico prima di usarla.
Sfruttano uno dei neurotrasmettitori inibitori più importanti per riuscire a calmare la mente e aumentare il benessere psicofisico nei momenti di sovraccarico emotivo +++dropcap Di modi per calmare l'ansia e ridurre lo stress in modo naturale ce ne sono tanti, e in alcuni casi sanno svelarsi davvero efficaci. Si pensi all'azione di alcuni oli essenziali, di infusi a base vegetale o, ancora, di integratori a base di ingredienti come zafferano, passiflora, magnesio – tutti utili grazie alle loro proprietà nel promuovere il rilassamento tanto durante il giorno come di notte. Ad aggiungersi alla lista, avanzando come uno dei rimedi migliori ma meno conosciuti, c'è l'integratore di GABA o acido gamma-butirrico, un neurotrasmettitore inibitorio fondamentale nel regolare il sistema nervoso centrale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Uno dei migliori integratori per contrastare la cronica!
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