Gli integratori anti cellulite funzionano davvero? La parola all' esperta

Gli integratori contro la cellulite vengono consigliati per migliorare il microcircolo e ridurre la pelle a buccia d’arancia. Secondo un’esperta, vanno assunti tutto l’anno, non solo in estate, perché aiutano a mantenere la pelle più compatta e favoriscono la circolazione. Tuttavia, non ci sono prove che eliminino la cellulite in modo definitivo. La loro efficacia dipende da vari fattori e devono essere accompagnati da uno stile di vita sano.

S e è vero che l’estate pone le gambe in primo piano, complice le alte temperature che le appesantiscono, gli integratori per la la cellulite e il microcircolo andrebbero assunti non soltanto durante la bella stagione ma tutto l’anno. Questi sono infatti un valido aiuto per avere gambe anche più leggere e che fanno meno male. Ma funzionano davvero? Sì ma con delle riserve. Come per tutto, se uniti a una dieta sana, del movimento, una costante idratazione, la loro funzione è fondamentale. Presi da soli i risultati potrebbero stentare a farsi notare. Massaggio drenante, come farlo a casa per contrastare la cellulite X Leggi anche › Fango anticellulite, il trattamento che non passa mai di moda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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INTEGRATORI: Ecco quelli che funzionano davvero per Pelle, Capelli e Cellulite | Beauty and me

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