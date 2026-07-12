Autovelox il Comune precisa | da noi nessuna violazione dispositivi spenti per adeguamento e sostituzione
Il Comune di Milano ha comunicato che non sono state rilevate violazioni relative agli autovelox. I dispositivi, infatti, sono stati spenti per consentire l’adeguamento e la sostituzione, in conformità con le nuove normative sull’omologazione. L’operazione riguarda gli impianti non conformi e si sta svolgendo in modo da rispettare le disposizioni legislative. Nessuna multa o sanzione è stata notificata in relazione a queste apparecchiature durante il periodo di inattività.
Milano, 12 luglio 2026 – Amministrazione comunale al lavoro per rimpiazzare gli impianti autovelox non conformi alle normative introdotte dal decreto sull’omologazione. Secondo un reportage de Il Giorno sarebbero dieci le apparecchiature da sostituire. A fare chiarezza sulla situazione, con un post pubblicato su Facebook, ci pensa l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. Nel suo messaggio l’esponente della giunta Sala annuncia l’avvio dell’operazione di adeguamento a seguito della pubblicazione del provvedimento, "un atto sollecitato dall'Anci fin dal 2024 e rimasto nei cassetti del ministero dall'aprile del 2025", dichiara l'assessore. La precisazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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