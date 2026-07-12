Autovelox il Comune precisa | da noi nessuna violazione dispositivi spenti per adeguamento e sostituzione

Notizia in breve

Il Comune di Milano ha comunicato che non sono state rilevate violazioni relative agli autovelox. I dispositivi, infatti, sono stati spenti per consentire l’adeguamento e la sostituzione, in conformità con le nuove normative sull’omologazione. L’operazione riguarda gli impianti non conformi e si sta svolgendo in modo da rispettare le disposizioni legislative. Nessuna multa o sanzione è stata notificata in relazione a queste apparecchiature durante il periodo di inattività.