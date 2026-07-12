Milano spenti 10 autovelox su 17 Da oggi stop a più della metà dei rilevatori | sono fuori legge Ma il Comune nel 2025 ha incassato 7 milioni

A Milano, sono stati disattivati 10 dei 17 autovelox presenti, perché non conformi alla legge. Lo stop riguarda più della metà dei rilevatori installati, che ora risultano fuori legge. Nel 2025, il Comune ha incassato circa 7 milioni di euro dalle multe elevate con questi dispositivi. La decisione segue un decreto pubblicato recentemente in Gazzetta ufficiale, che ha portato alla sospensione di più della metà degli autovelox nelle città italiane.

Da Roma arriva lo stop a oltre la metà degli autovelox in città. Il decreto pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale rivoluziona la mobilità e la sicurezza, alla luce dei nuovi criteri delineati nel provvedimento che provocano lo spegnimento di 10 apparecchi, il 58,8 per cento del totale. Delle 17 postazioni fisse in città — più d’una delle quali opera in senso bidirezionale — a partire da oggi dieci non saranno più attive. La stretta arriva a seguito dell’entrata in vigore del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplina le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica di disponibilità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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