i conti cyber non tornano

La vicepresidente della Commissione europea ha annunciato che, nel breve termine, non sono previste nuove regole per l'intelligenza artificiale e la cybersecurity. La presentazione del nuovo piano di azione dell’UE si concentra su strategie e iniziative già esistenti, senza indicare modifiche legislative immediate. La comunicazione si rivolge a un intervento a medio termine, senza specificare tempistiche o dettagli normativi.

La scorsa settimana, presentando il nuovo EU Action Plan on Cybersecurity and Artificial Intelligence, la vicepresidente della Commissione Henna Virkkunen ha chiarito che Bruxelles non intende introdurre nuove regole su AI e cybersecurity nel breve periodo. La priorità sarà accelerare l’attuazione delle normative già esistenti, in particolare AI Act, NIS2, Cyber Resilience Act e DORA. Con questo l’Europa lancia il messaggio che intende portare la cybersecurity alla velocità dell’intelligenza artificiale. L’ambizione è corretta, perfino necessaria. Il problema è che, prima di accelerare, qualcuno dovrebbe guardare il cruscotto. Questo perché,... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Nvidia VP Admits AI Costs More Than The Employees

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