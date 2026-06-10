Estate Sannicolese cancellata l’opposizione attacca | I conti non tornano

Da anteprima24.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estate sannicolese è stata cancellata, scatenando l’opposizione che denuncia irregolarità nei conti pubblici. Finora, l’amministrazione ha mantenuto il silenzio, affermando di aver agito per senso di responsabilità e di aver rispettato le decisioni della Corte dei Conti. La decisione di annullare l’evento ha generato critiche, con l’opposizione che mette in dubbio la gestione finanziaria dell’amministrazione comunale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Per senso di responsabilità abbiamo scelto, fino ad oggi, il silenzio, nel pieno rispetto del lavoro della Corte dei Conti e con assoluta fiducia nelle istituzioni. Tuttavia, non possiamo accettare che atti e rilievi della magistratura contabile vengano strumentalizzati e piegati a fini propagandistici per raccontare ai cittadini una realtà diversa da quella che emerge dai documenti ufficiali, che abbiamo attentamente esaminato e di cui siamo formalmente in possesso. – cosi in una nota Angelo Capobianco, capogruppo di Progetto per San Nicola.  Per queste ragioni continueremo, anche in questa fase, a mantenere un profilo improntato alla prudenza e al rispetto delle sedi istituzionali competenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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