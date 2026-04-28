Provincia i conti tornano Avanzo di oltre 12 milioni

Il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità il resoconto di gestione per il 2025, che mostra un avanzo di oltre 12 milioni 600 mila euro. La cifra rappresenta un risultato positivo rispetto ai conti dell’ente, confermando che i numeri in bilancio sono in ordine. La seduta si è conclusa con il via libera alla relazione finanziaria, senza opposizioni o richieste di modifiche.

Un avanzo di amministrazione di 12 milioni 640 mila 560 euro nel resoconto di gestione per il 2025 che il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità nell’ultima seduta. Un avanzo più alto di circa 740 mila euro rispetto all’anno precedente. che assicura all’ente una disponibilità di circa 921 mila euro da destinare a nuove spese correnti o investimenti. "È un bilancio sano, responsabile e orientato al futuro della Provincia" ha detto il presidente Roberto Valettini, eletto a dicembre, illustrando la delibera ai consiglieri. Una dimostrazione che la Provincia, sottolinea il presidente, è finanziariamente solido e rispetta "pienamente...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Provincia, i conti tornano. Avanzo di oltre 12 milioni Notizie correlate I conti tornano: ok al bilancio e avanzo da 2 milioni: "Risorse per nuovi interventi sul territorio"Oltre 2 milioni di euro disponibili per alcuni interventi anche sugli edifici pubblici. Leggi anche: Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermati Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I conti tornano: ok al bilancio e avanzo da 2 milioni: Risorse per nuovi interventi sul territorio; Provincia, i conti tornano. Avanzo di oltre 12 milioni; Al Busi i conti tornano: bilancio da 9 milioni; Sulcis Iglesiente, la nuova Provincia parte con i conti in ordine: 22 milioni di avanzo. I conti tornano: ok al bilancio e avanzo da 2 milioni: Risorse per nuovi interventi sul territorioOltre 2 milioni di euro disponibili per alcuni interventi anche sugli edifici pubblici. È stato approvato nel consiglio comunale ... ilrestodelcarlino.it Al Busi i conti tornano: bilancio da 9 milioniRendiconto approvato: nel 2025 un incremento delle entrate di 647mila euro. La presidente Masseroni: «Saturazione quasi al 100% dei posti accreditati» ... laprovinciacr.it Sembrava impossibile! Ed invece abbiamo chiuso il bilancio con un avanzo di 4 milioni di euro. Avete letto bene. Non più montagne di debiti, ma soldi da spendere per la nostra terra. È tra i migliori risultati di bilancio nella storia di Bacoli. Ed arriva dopo anni d - facebook.com facebook