I bambini trasferiti alla paritaria L’asilo ’Gulinelli’ chiuso per lavori
A partire dalla seconda metà di luglio, i 72 bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale “Gulinelli” saranno trasferiti temporaneamente alla scuola paritaria “Divina Provvidenza”. I locali al primo piano di quest’ultima saranno allestiti per accogliere i piccoli durante i lavori di chiusura dell’asilo “Gulinelli”. La scuola paritaria ospiterà i bambini fino al termine dei lavori di ristrutturazione e riapertura dell’asilo comunale.
Dalla seconda metà di luglio comincerà il percorso di approntamento dei locali al primo piano della Scuola dell’Infanzia paritaria “Divina Provvidenza”, che temporaneamente ospiteranno i settantadue piccoli iscritti alla Scuola dell’Infanzia comunale “Gulinelli”. L’istituto in Piazzetta Oreste Marchesi, infatti, osserverà un periodo di chiusura per consentire la realizzazione di importanti lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale per un importo stimato in 700mila euro. Alla luce di ciò, grazie alla disponibilità della Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione ed effettuati i necessari sopralluoghi, tra cui un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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