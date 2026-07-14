I bambini trasferiti alla paritaria L’asilo ’Gulinelli’ chiuso per lavori

Notizia in breve

A partire dalla seconda metà di luglio, i 72 bambini iscritti alla scuola dell'infanzia comunale “Gulinelli” saranno trasferiti temporaneamente alla scuola paritaria “Divina Provvidenza”. I locali al primo piano di quest’ultima saranno allestiti per accogliere i piccoli durante i lavori di chiusura dell’asilo “Gulinelli”. La scuola paritaria ospiterà i bambini fino al termine dei lavori di ristrutturazione e riapertura dell’asilo comunale.