Chiuso un asilo nido abusivo con 22 bambini in un appartamento in zona Gianicolense | 5mila euro di multa
Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso un asilo nido aperto senza autorizzazioni in una zona di Roma, dove erano presenti 22 bambini. L'operazione si è conclusa con il sequestro dell’attività e una multa di 5.000 euro. L’operazione ha riguardato un appartamento, dove si svolgeva l’attività senza le necessarie autorizzazioni sanitarie e di sicurezza. Nessun'altra persona coinvolta è stata segnalata al momento.
Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso un asilo nido abusivo in zona Gianicolense a Roma. Ospitava 22 bimbi da zero a tre anni senza autorizzazioni. Multa da 5mila euro per la responsabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
24-03-2026 - Scoperto asilo nido abusivo: chiusura immediata e multa
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