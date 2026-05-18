Chiuso un asilo nido abusivo con 22 bambini in un appartamento in zona Gianicolense | 5mila euro di multa

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso un asilo nido aperto senza autorizzazioni in una zona di Roma, dove erano presenti 22 bambini. L'operazione si è conclusa con il sequestro dell’attività e una multa di 5.000 euro. L’operazione ha riguardato un appartamento, dove si svolgeva l’attività senza le necessarie autorizzazioni sanitarie e di sicurezza. Nessun'altra persona coinvolta è stata segnalata al momento.

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